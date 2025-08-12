Україна розпочала тестування Starlink Direct to Cell — технології, що перетворює смартфон на супутниковий термінал

В Україні вперше випробували технологію Starlink Direct to Cell, що дозволяє підключати звичайний 4G-смартфон напряму до супутників Starlink без додаткового обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

“Технологію випробували віцепрем’єр-міністр з інновацій Михайло Федоров та CEO Київстар Олександр Комаров. Перебуваючи в Житомирській області, де проходить тестування технології, вони обмінялися текстовими повідомленнями, а також коротко поспілкувалися через відеозв’язок”, – розповіли у відомстві.

Функція супутникового зв’язку через смартфон буде доступною поступово, у міру розгортання мережі. Першим етапом впровадження Starlink Direct to Cell в Україні стане можливість надсилати текстові повідомлення в мережі Київстар — її запуск заплановано на осінь 2025 року.

Запуск першого етапу технології в Україні запланований на осінь 2025 року. Спочатку користувачі зможуть надсилати текстові повідомлення, а з часом з’являться й інші функції.

За словами Федорова, Україна стала першою країною в Європі, яка запустить Direct to Cell. Технологія забезпечить зв’язок у будь-яких умовах — навіть у місцях без покриття мобільної мережі.

На тестовому етапі послуга буде безкоштовною.