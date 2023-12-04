Політика

Україна розпочала консультації з ЄС щодо безпекових гарантій

4 Грудня 2023 21:12
читать на русском →
Євросоюз

Україна та Європейський союз провели перший раунд консультацій щодо колективних гарантій безпеки. У ньому взяли участь заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква та заступник голови дипломатії ЄС Шарль Фріз.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

“Майбутнє членство України в ЄС саме по собі є потужною гарантією безпеки для нашої держави та європейської спільноти загалом. Ми дуже цінуємо, що вже на цьому етапі обговорюємо конкретні кроки для зміцнення нашої спільної безпеки та посилення стійкості України”, – наголосив Жовква.

Під час консультацій учасники обмінялися баченням підходів до майбутніх гарантій безпеки ЄС з акцентом на сферах безпеки та оборони.

Жовква наголосив на суттєвій ролі Євросоюзу у зміцненні безпеки та обороноздатності України. Це проявляється у підтримці Збройних сил України через Європейський фонд миру та діяльності місії ЄС з військової допомоги Україні.

Також Жовква передав Фрізу державну нагороду – орден “За заслуги” ІІІ ступеня за вагомий внесок у зміцненні та підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Грудня 2023 21:50

РФ атакувала Харківщину дронами, є влучання
4 Грудня 2023 21:12

Україна розпочала консультації з ЄС щодо безпекових гарантій
4 Грудня 2023 20:07

Протягом доби відбулось 61 бойове зіткнення, – Генштаб
4 Грудня 2023 19:03

Вища рада правосуддя дозволила взяти під варту чотирьох суддів Київського апеляційного суду
4 Грудня 2023 18:04

WP: США хотіли точкового контрнаступу ЗСУ, але Київ наполіг на атаках у трьох місцях
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
усі думки