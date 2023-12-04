Україна розпочала консультації з ЄС щодо безпекових гарантій

Україна та Європейський союз провели перший раунд консультацій щодо колективних гарантій безпеки. У ньому взяли участь заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква та заступник голови дипломатії ЄС Шарль Фріз.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

“Майбутнє членство України в ЄС саме по собі є потужною гарантією безпеки для нашої держави та європейської спільноти загалом. Ми дуже цінуємо, що вже на цьому етапі обговорюємо конкретні кроки для зміцнення нашої спільної безпеки та посилення стійкості України”, – наголосив Жовква.

Під час консультацій учасники обмінялися баченням підходів до майбутніх гарантій безпеки ЄС з акцентом на сферах безпеки та оборони.

Жовква наголосив на суттєвій ролі Євросоюзу у зміцненні безпеки та обороноздатності України. Це проявляється у підтримці Збройних сил України через Європейський фонд миру та діяльності місії ЄС з військової допомоги Україні.

Також Жовква передав Фрізу державну нагороду – орден “За заслуги” ІІІ ступеня за вагомий внесок у зміцненні та підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.