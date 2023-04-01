Україна придбає у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak польського виробництва.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Моравецький написав у Twitter, що українська армія придбає 100 польських БТР, які виробляються у місті Семяновиці-Шльонські.

“Rosomak – це найсучасніші бойові транспортери. Оплату за цю покупку буде здійснено за рахунок коштів ЄС та США”, – йдеться у повідомленні.

Rosomak є ліцензійною копією фінського БТР Patria AMV 8×8. Основним озброєнням бронетранспортера є 30 мм гармата Mk44 із системою стабілізації та кулемет калібру 7,62 мм UKM-2000C.

Боєкомплект міститься у двох відсіках для 30 мм снарядів і 700 патронів калібру 7,62 мм.