Політика

Україна придбає у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak

1 Квітня 2023 16:07
26
читать на русском →
польща, техника

Україна придбає у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak польського виробництва.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Моравецький написав у Twitter, що українська армія придбає 100 польських БТР, які виробляються у місті Семяновиці-Шльонські.

“Rosomak – це найсучасніші бойові транспортери. Оплату за цю покупку буде здійснено за рахунок коштів ЄС та США”, – йдеться у повідомленні.

Rosomak є ліцензійною копією фінського БТР Patria AMV 8×8. Основним озброєнням бронетранспортера є 30 мм гармата Mk44 із системою стабілізації та кулемет калібру 7,62 мм UKM-2000C.

Боєкомплект міститься у двох відсіках для 30 мм снарядів і 700 патронів калібру 7,62 мм.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Квітня 2023 14:59
118

СБУ оприлюднила докази щодо митрополита Павла
1 Квітня 2023 17:21
34

Через стан здоров’я митрополита Павла засідання суду перенесли
1 Квітня 2023 16:45
28

МОК розкритикував рішення Уряду щодо заборони українцям виступати на турнірах із росіянами
1 Квітня 2023 14:24
58

Росіяни обстріляли Харківщину, вбили цивільного
1 Квітня 2023 12:28
118

США не надаватимуть Україні ATACMS, – Міллі
Останні новини
усі новини

Думки

Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
усі думки