Суспільство

Україна пройшла зиму з газом виключно власного видобутку – Нафтогаз 

1 Березня 2024 12:13
читать на русском →
Нафтогаз
Нафтогаз / Getty Images

Вперше за весь час незалежності Україна пройшла зиму використовуючи винятково газ власного видобутку. 

Про це повідомив голова правління НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов.

“Перший день весни. Це значить, що ми з вами пройшли зиму повністю на українському газі! Історична подія”, – написав він.

“10 років тому в це ніхто б не повірив. 2 роки тому, коли почалась повномасштабна війна, в це теж складно було повірити. Але ми це зробили й плануємо підтримувати тенденцію енергонезалежності України й надалі”, – додав Чернишов.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Березня 2024 13:33

Міністр оборони Канади Білл Блер допустив можливість розміщення небойових підрозділів в Україні 
1 Березня 2024 14:52

Росіяни готують “потужний ривок” на Часів Яр, — ОСУВ “Хортиця”
1 Березня 2024 14:15

У Москві почався похорон Навального
1 Березня 2024 13:56

Унаслідок вогневого ураження пошкоджено російський ЗРГК “Панцир С-1”- ГУР
1 Березня 2024 12:48

87-річна теща нардепа Качного подарувала доньці понад 6 млн
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
усі думки