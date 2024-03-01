Україна пройшла зиму з газом виключно власного видобутку – Нафтогаз 

Вперше за весь час незалежності Україна пройшла зиму використовуючи винятково газ власного видобутку.

Про це повідомив голова правління НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов.

“Перший день весни. Це значить, що ми з вами пройшли зиму повністю на українському газі! Історична подія”, – написав він.

“10 років тому в це ніхто б не повірив. 2 роки тому, коли почалась повномасштабна війна, в це теж складно було повірити. Але ми це зробили й плануємо підтримувати тенденцію енергонезалежності України й надалі”, – додав Чернишов.