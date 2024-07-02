Україна працює над збільшенням імпорту електроенергії з ЄС, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главою уряду Денисом Шмигалем. Як повідомив Зеленський, ведется робота з європейськими партнерами заради розширення імпорту електрики в Україну.

“Глава уряду доповів щодо заходів захисту енергооб’єктів: активний захист, РЕБ та інше. Доповів і щодо відбудови і нашої роботи з європейськими партнерами для розширення імпорту електрики в Україну. Зараз ми повністю обираємо обсяг імпорту, погоджений з ЄС, і я вдячний усім сусідам за цю допомогу”, – сказав Зеленський під час вечірнього звернення.

Також президент доручив віцепрем’єру з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову підготувати аналіз роботи операторів зв’язку під час вимкнення електроенергії і представити її на найближчому засіданні Ставки.