Напередодні Нового року Україна повернула з російського полону 189 громадян, що стало одним із найбільших обмінів, організованих Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими від початку повномасштабного вторгнення.

Загалом з полону вже визволено 3956 людей, зокрема 1358 – у 2024 році.

Це одинадцятий обмін за цей рік, у межах якого вдалося звільнити:

87 військовослужбовців ЗСУ, серед них 17 – бійці територіальної оборони;

43 нацгвардійця;

33 прикордонники;

24 ВМС.

Також з полону повернули двох цивільних.

“Крім Маріуполя та острова Зміїного, звільнені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках, а нацгвардійці несли службу з охорони Чорнобильської АЕС. Також ми повернули тих, хто потрапив у полон на Курщині”, – йдеться у повідомленні Координаційного штабу.

Багато з визволених перебували у полоні понад два з половиною роки, повернувшись із важкими пораненнями, загостреними хронічними хворобами та наслідками мінно-вибухових травм.

Цього разу серед звільнених – 173 рядових і сержантів та 14 офіцерів.

Звільнені з російського полону українці / Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Нагадаємо, найбільший обмін цього року відбувся 3 січня, коли додому повернулися 230 українських оборонців.