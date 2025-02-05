Політика

Україна повернула з полону 150 захисників
5 Лютого 2025 16:13
читать на русском →

Сьогодні з російського полону вдалося звільнити 150 українських військових. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережі.

За його словами, серед звільнених – воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, а також військовослужбовці Повітряних сил, Десантно-штурмових та Сухопутних військ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, тероборони та один поліцейський.

Деякі з хлопців перебували в полоні понад два роки / Фото @V_Zelenskiy_official

«Деякі з хлопців перебували в полоні понад два роки. І сьогодні для них та їхніх рідних – день, що важить більше за роки очікування. Це справжнє щастя – бачити їх удома, живих, вільних», – наголосив Зеленський.

Президент подякував усім, хто працює над поверненням українських військовополонених, зокрема міжнародним партнерам, зокрема ОАЕ. Він також підкреслив, що Україна продовжує роботу, щоб звільнити всіх своїх захисників.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Лютого 2025 16:13

Україна повернула з полону 150 захисників
5 Лютого 2025 17:12

Ситуація на Куп’янському напрямку: ворог спробував закріпитися біля Тополів
5 Лютого 2025 16:52

Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському, Сіверському, Куп’янському та Лиманському напрямках
5 Лютого 2025 14:44

Ворог зменшує інтенсивність атак сьомий день поспіль
5 Лютого 2025 14:03

У Кам’янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Якщо хтось поводить себе як **sня і говорить як **sня, то це і є **sня
Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
усі думки