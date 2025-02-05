Україна повернула з полону 150 захисників

Сьогодні з російського полону вдалося звільнити 150 українських військових. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережі.

За його словами, серед звільнених – воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, а також військовослужбовці Повітряних сил, Десантно-штурмових та Сухопутних військ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, тероборони та один поліцейський.

Деякі з хлопців перебували в полоні понад два роки / Фото @V_Zelenskiy_official

«Деякі з хлопців перебували в полоні понад два роки. І сьогодні для них та їхніх рідних – день, що важить більше за роки очікування. Це справжнє щастя – бачити їх удома, живих, вільних», – наголосив Зеленський.

Президент подякував усім, хто працює над поверненням українських військовополонених, зокрема міжнародним партнерам, зокрема ОАЕ. Він також підкреслив, що Україна продовжує роботу, щоб звільнити всіх своїх захисників.