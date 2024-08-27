Україна повернула з окупації 5 родин з дітьми

З тимчасово окупованих територій Херсонщини вдалося повернути 5 родин з дітьми. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У родинах виховують вісьмох дітей – пʼять хлопчиків і три дівчинки, віком від 6 до 14 років.

“Зараз діти разом зі своїми батьками в безпеці й оговтуються від жахів російської окупації”, – написав Прокудін.

Поверненням родин займалася благодійна організація “Save Ukraine”. З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 181 дитину із Херсонської області.