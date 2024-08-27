Суспільство

Україна повернула з окупації 5 родин з дітьми
27 Серпня 2024 21:25
читать на русском →
діти, окупація
Ілюстративне фото / Save Ukraine

З тимчасово окупованих територій Херсонщини вдалося повернути 5 родин з дітьми. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У родинах виховують вісьмох дітей – пʼять хлопчиків і три дівчинки, віком від 6 до 14 років.

“Зараз діти разом зі своїми батьками в безпеці й оговтуються від жахів російської окупації”, – написав Прокудін.

Поверненням родин займалася благодійна організація “Save Ukraine”. З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 181 дитину із Херсонської області.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
27 Серпня 2024 19:29

Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО
27 Серпня 2024 20:43

На пост охорони Луцького ТЦК стався збройний напад, поранено солдата
27 Серпня 2024 20:25

У Кривому Розі з-під завалів готелю вилучено тіло третьої людини 
27 Серпня 2024 20:00

Енергоатом отримав землю для будівництва нової АЕС
27 Серпня 2024 16:44

В Україні знешкодили наркосиндикат, який виробляв важкі психотропи
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки