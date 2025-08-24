Україна повернула військових та цивільних з російського полону

Сьогодні, у День Незалежності України, відбувся черговий обмін військовополоненими. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Згідно з домовленостями у Стамбулі, додому повернулися українські військові, а в межах 68-го обміну визволені також восьмеро цивільних громадян. Серед військовослужбовців, які повернулися з неволі, є представники всіх складових сил оборони: десантно-штурмових, повітряних, військово-морських, територіальної оборони, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Усі вони – з рядового та сержантського складу, більшість провела в полоні понад три роки.

Серед звільнених воїнів представники практично всіх сил оборони / Фото Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Офіс президента

Звільнені оборонці брали участь у боях за Маріуполь, обороняли Луганщину, Донеччину, Харківщину, Запоріжжя, Херсонщину, Миколаївщину, Київщину та Сумщину, а також охороняли Чорнобильську АЕС. Додому повернулися й ті, хто був захоплений окупантами в Криму та на інших тимчасово окупованих територіях.

Серед цивільних, які знову на волі, – журналісти Дмитро Хилюк і Марк Каліуш, незаконно затримані у 2022 та 2023 роках. Також визволено медика батальйону «Госпітальєри» Сергія Ковальова, який рятував життя під час оборони «Азовсталі», та колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка, який відмовився від співпраці з окупантами.

В Україні подякували Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння у поверненні цивільних. Звільнені українці отримають медичну допомогу, виплати, реабілітацію та підтримку для відновлення після тривалого перебування у полоні.

Координаційний штаб наголосив, що продовжує роботу з пошуку, документування та повернення всіх українців, які залишаються в російській неволі.