Суспільство

Україна повернула ще двох дітей із тимчасово окупованих територій
12 Лютого 2025 20:44
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Повернення українських дітей / Фото: Telegram/Андрій Єрмак
Повернення українських дітей / Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще двох дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

До України вдалося повернути 14-річну дівчинку, якій загрожувало потрапляння до російського інтернату. Тепер вона перебуває разом із тіткою та старшою сестрою. 

Також повернули 17-річного хлопця, який виїхав разом з родиною. Після вибуху біля їхнього будинку юнак отримав контузію.

“Ми не зупинимося, доки кожна українська дитина не буде в безпеці. Крок за кроком виконуємо завдання Президента — повернути всіх дітей додому. Без винятків та умов”, – заявив Єрмак.


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