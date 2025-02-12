Україна повернула ще двох дітей із тимчасово окупованих територій

Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще двох дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

До України вдалося повернути 14-річну дівчинку, якій загрожувало потрапляння до російського інтернату. Тепер вона перебуває разом із тіткою та старшою сестрою.

Також повернули 17-річного хлопця, який виїхав разом з родиною. Після вибуху біля їхнього будинку юнак отримав контузію.

“Ми не зупинимося, доки кожна українська дитина не буде в безпеці. Крок за кроком виконуємо завдання Президента — повернути всіх дітей додому. Без винятків та умов”, – заявив Єрмак.