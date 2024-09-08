Україна посіла сьоме місце в медальному заліку Паралімпіади-2024

У неділю, 8 вересня, збірна України завершила виступи на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі.

За 11 змагальних днів у столиці Франції наші паралімпійці завоювали 82 медалі: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові.

Це дозволило українській команді посісти сьоме місце в медальному заліку і стати п’ятою за кількістю здобутих нагород.

За кількістю виграних медалей це четвертий результат в історії виступів України на Паралімпіадах.

Переможцем медального заліку Паралімпіади-2024 з величезним відривом став Китай. Атлети з Піднебесної здобули 220 медалей, з яких 94 – золоті. На другому місці підсумкового медального заліку розташувалася Велика Британія, на третьому – США.

Україна на Паралімпіаді-2024 була представлена 140 атлетами, які змагалися у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Всі медалі України на Паралімпіаді-2024

“Золото”:

Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5)

Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки в довжину, клас T12)

Михайло Сербін (плавання, 100 м, спина, клас S11)

Денис Остапченко (плавання, 50 м, спина, клас S3)

Ігор Цвєтов (легка атлетика, 100 м, клас T35)

Юрій Шенгур (плавання, 100 м, спина, клас S7)

Юлія Шуляр (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т20)

Олександр Яровий (легка атлетика, штовхання ядра, клас F20)

Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т37)

Ярослав Денисенко (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S12)

Андрій Трусов (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S7)

Марина Піддубна, Олексій Вірченко, Анна Стеценко, Ярослав Денисенко (плавання, мікст, естафета 4х100 м, вільний стиль, 49 очок)

Анастасія Москаленко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F32)

Марія Помазан (легка атлетика, штовхання ядра, клас F35)

Наталія Ніколайчик (дзюдо, до 48 кг, клас J1)

Єгор Дементьєв (велоспорт, шосейна групова гонка, клас C4-5)

Віктор Дідух (настільний теніс, одиночний турнір, клас MS8)

Анастасія Гарник (дзюдо, понад 70 кг, клас J1)

Ігор Цвєтов (легка атлетика, біг на 200 м, клас Т35)

Олександр Назаренко (дзюдо, до 90 кг, клас J2)

Андрій Трусов (плавання, 50 м, батерфляй, клас S7)

Владислав Єпіфанов (веслування на байдарках і каное, ва’а-одиночка, 200 м, клас VL3)

“Срібло”:

Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1)

Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5)

Владислав Білий (легка атлетика, метання списа, клас F38)

Ірина Пойда (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5)

Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 200 м, клас T37)

Володимир Пономаренко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12)

Єгор Дементьєв (велотрек, індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5)

Анна Стеценко (плавання, 100 м, спина, клас S12)

Андрій Трусов (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7)

Роман Полянський (академічне веслування, парні одиночки, клас PR1)

Андрій Трусов (плавання, 400 м, вільний стиль, клас S7)

Ілля Яременко (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S13)

Андрій Трусов (плавання, 100 м, спина, клас S7)

Данило Чуфаров (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас S11)

Ігор Німченко (плавання, 100 м батерфляєм, клас S10)

Марія Шпатківська (легка атлетика, штовхання ядра, клас F46)

Максим Веракса (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S12)

Анна Стеценко (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S12)

Оксана Ботурчук (легка атлетика, біг на 100 м, клас T12)

Родіон Жигалін, Василь Олійник, Федір Сидоренко, Антон Стрельчик, Олександр Топорков та Євгеній Циганенко (голбол)

Людмила Даниліна (легка атлетика, біг на 1500 м, клас T20)

Денис Остапченко (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S3)

Данило Чуфаров (плавання, 100 м, батерфляй, клас S11)

Марина Литовченко (настільний теніс, одиночний турнір, клас WS6)

Євгенія Бреус, Надія Дьолог, Наталія Морквич, Олена Федота-Ісаєва (фехтування, командний турнір, шпага)

Денис Остапченко (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S3)

Марина Мажула (веслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 200 м, клас KL1)

Антон Крюков (паверліфтинг, понад 107 кг)

“Бронза”:

Анна Гонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6)

Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5)

Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова (настільний теніс, мікст, парний турнір, клас XD17)

Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12)

Ярослав Денисенко (плавання, 100 м, спина, клас S12)

Анна Стеценко (плавання, 400 м, вільний стиль, клас S12)

Антон Коль (плавання, 50 м, спина, клас S1)

Євгеній Богодайко (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7)

Марина Піддубна (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S11)

Євгеній Богодайко (плавання, 100 м, брас, клас SB6)

Артем Колінько (боча, клас BC4)

Данило Чуфаров (плавання, 100 м, спина, клас S11)

Данило Семенихін (плавання, 100 м, брас, клас SB5)

Анна Гонтар (плавання, 100 м, брас, клас SB5)

Сергій Паламарчук (плавання, 50 м, спина, клас S3)

Олексій Вірченко (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S13)

Олександр Литвиненко (легка атлетика, стрибки у довжину, клас Т36)

Зоя Овсій (легка атлетика, метання диска, клас F51)

Оксана Ботурчук (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т12)

Максим Коваль (легка атлетика, штовхання ядра, клас F20)

Олена Федота-Ісаєва (фехтування на кріслах колісних, шабля, одиночночний турнір, категорія В)

Павло Баль (велоспорт, групова гонка, клас H5)

Анжела Гаврисюк (дзюдо, до 57 кг, клас J1)

Данило Чуфаров (плавання, 100 м, брас, клас SB11)

Давид Хорава (дзюдо, до 60 кг, клас J2)

Ярослав Семененко, Анна Гонтар, Олександр Комаров, Ірина Пойда, Денис Остапченко, Вероніка Коржова (плавання, естафета 4х50 м, комплексний стиль, 20 очок)

Максим Ніколенко (настільний теніс, одиночний турнір, клас MS8)

Олена Федота-Ісаєва (фехтування, одиночний турнір, шпага, категорія В)

Сергій Паламарчук (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S3)

Микола Синюк (веслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 200 м, клас KL2)

Юрій Бабинець (паверліфтинг, до 88 кг)

Ігор Німченко (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM10)

На попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п’ятою за кількістю нагород.