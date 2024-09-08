Україна посіла сьоме місце в медальному заліку Паралімпіади-2024

У неділю, 8 вересня, збірна України завершила виступи на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі.
За 11 змагальних днів у столиці Франції наші паралімпійці завоювали 82 медалі: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові.
Це дозволило українській команді посісти сьоме місце в медальному заліку і стати п’ятою за кількістю здобутих нагород.
За кількістю виграних медалей це четвертий результат в історії виступів України на Паралімпіадах.
Переможцем медального заліку Паралімпіади-2024 з величезним відривом став Китай. Атлети з Піднебесної здобули 220 медалей, з яких 94 – золоті. На другому місці підсумкового медального заліку розташувалася Велика Британія, на третьому – США.
Україна на Паралімпіаді-2024 була представлена 140 атлетами, які змагалися у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.
Всі медалі України на Паралімпіаді-2024
“Золото”:
- Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5)
- Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки в довжину, клас T12)
- Михайло Сербін (плавання, 100 м, спина, клас S11)
- Денис Остапченко (плавання, 50 м, спина, клас S3)
- Ігор Цвєтов (легка атлетика, 100 м, клас T35)
- Юрій Шенгур (плавання, 100 м, спина, клас S7)
- Юлія Шуляр (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т20)
- Олександр Яровий (легка атлетика, штовхання ядра, клас F20)
- Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т37)
- Ярослав Денисенко (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S12)
- Андрій Трусов (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S7)
- Марина Піддубна, Олексій Вірченко, Анна Стеценко, Ярослав Денисенко (плавання, мікст, естафета 4х100 м, вільний стиль, 49 очок)
- Анастасія Москаленко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F32)
- Марія Помазан (легка атлетика, штовхання ядра, клас F35)
- Наталія Ніколайчик (дзюдо, до 48 кг, клас J1)
- Єгор Дементьєв (велоспорт, шосейна групова гонка, клас C4-5)
- Віктор Дідух (настільний теніс, одиночний турнір, клас MS8)
- Анастасія Гарник (дзюдо, понад 70 кг, клас J1)
- Ігор Цвєтов (легка атлетика, біг на 200 м, клас Т35)
- Олександр Назаренко (дзюдо, до 90 кг, клас J2)
- Андрій Трусов (плавання, 50 м, батерфляй, клас S7)
- Владислав Єпіфанов (веслування на байдарках і каное, ва’а-одиночка, 200 м, клас VL3)
“Срібло”:
- Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1)
- Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5)
- Владислав Білий (легка атлетика, метання списа, клас F38)
- Ірина Пойда (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5)
- Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 200 м, клас T37)
- Володимир Пономаренко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12)
- Єгор Дементьєв (велотрек, індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5)
- Анна Стеценко (плавання, 100 м, спина, клас S12)
- Андрій Трусов (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7)
- Роман Полянський (академічне веслування, парні одиночки, клас PR1)
- Андрій Трусов (плавання, 400 м, вільний стиль, клас S7)
- Ілля Яременко (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S13)
- Андрій Трусов (плавання, 100 м, спина, клас S7)
- Данило Чуфаров (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас S11)
- Ігор Німченко (плавання, 100 м батерфляєм, клас S10)
- Марія Шпатківська (легка атлетика, штовхання ядра, клас F46)
- Максим Веракса (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S12)
- Анна Стеценко (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S12)
- Оксана Ботурчук (легка атлетика, біг на 100 м, клас T12)
- Родіон Жигалін, Василь Олійник, Федір Сидоренко, Антон Стрельчик, Олександр Топорков та Євгеній Циганенко (голбол)
- Людмила Даниліна (легка атлетика, біг на 1500 м, клас T20)
- Денис Остапченко (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S3)
- Данило Чуфаров (плавання, 100 м, батерфляй, клас S11)
- Марина Литовченко (настільний теніс, одиночний турнір, клас WS6)
- Євгенія Бреус, Надія Дьолог, Наталія Морквич, Олена Федота-Ісаєва (фехтування, командний турнір, шпага)
- Денис Остапченко (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S3)
- Марина Мажула (веслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 200 м, клас KL1)
- Антон Крюков (паверліфтинг, понад 107 кг)
“Бронза”:
- Анна Гонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6)
- Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5)
- Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова (настільний теніс, мікст, парний турнір, клас XD17)
- Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12)
- Ярослав Денисенко (плавання, 100 м, спина, клас S12)
- Анна Стеценко (плавання, 400 м, вільний стиль, клас S12)
- Антон Коль (плавання, 50 м, спина, клас S1)
- Євгеній Богодайко (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7)
- Марина Піддубна (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S11)
- Євгеній Богодайко (плавання, 100 м, брас, клас SB6)
- Артем Колінько (боча, клас BC4)
- Данило Чуфаров (плавання, 100 м, спина, клас S11)
- Данило Семенихін (плавання, 100 м, брас, клас SB5)
- Анна Гонтар (плавання, 100 м, брас, клас SB5)
- Сергій Паламарчук (плавання, 50 м, спина, клас S3)
- Олексій Вірченко (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S13)
- Олександр Литвиненко (легка атлетика, стрибки у довжину, клас Т36)
- Зоя Овсій (легка атлетика, метання диска, клас F51)
- Оксана Ботурчук (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т12)
- Максим Коваль (легка атлетика, штовхання ядра, клас F20)
- Олена Федота-Ісаєва (фехтування на кріслах колісних, шабля, одиночночний турнір, категорія В)
- Павло Баль (велоспорт, групова гонка, клас H5)
- Анжела Гаврисюк (дзюдо, до 57 кг, клас J1)
- Данило Чуфаров (плавання, 100 м, брас, клас SB11)
- Давид Хорава (дзюдо, до 60 кг, клас J2)
- Ярослав Семененко, Анна Гонтар, Олександр Комаров, Ірина Пойда, Денис Остапченко, Вероніка Коржова (плавання, естафета 4х50 м, комплексний стиль, 20 очок)
- Максим Ніколенко (настільний теніс, одиночний турнір, клас MS8)
- Олена Федота-Ісаєва (фехтування, одиночний турнір, шпага, категорія В)
- Сергій Паламарчук (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S3)
- Микола Синюк (веслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 200 м, клас KL2)
- Юрій Бабинець (паверліфтинг, до 88 кг)
- Ігор Німченко (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM10)
На попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п’ятою за кількістю нагород.