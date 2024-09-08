Спорт

Україна посіла сьоме місце в медальному заліку Паралімпіади-2024
8 Вересня 2024 19:43
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олімпіада
Паралімпійська збірна України на церемонії відкриття Ігор у Парижі 28 серпня 2024 / Фото Міністерство молоді та спорту України

У неділю, 8 вересня, збірна України завершила виступи на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі.

За 11 змагальних днів у столиці Франції наші паралімпійці завоювали 82 медалі: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові.

Це дозволило українській команді посісти сьоме місце в медальному заліку і стати п’ятою за кількістю здобутих нагород.

За кількістю виграних медалей це четвертий результат в історії виступів України на Паралімпіадах.

Переможцем медального заліку Паралімпіади-2024 з величезним відривом став Китай. Атлети з Піднебесної здобули 220 медалей, з яких 94 – золоті. На другому місці підсумкового медального заліку розташувалася Велика Британія, на третьому – США.

Україна на Паралімпіаді-2024 була представлена 140 атлетами, які змагалися у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Всі медалі України на Паралімпіаді-2024

“Золото”:

  • Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5)
  • Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки в довжину, клас T12)
  • Михайло Сербін (плавання, 100 м, спина, клас S11)
  • Денис Остапченко (плавання, 50 м, спина, клас S3)
  • Ігор Цвєтов (легка атлетика, 100 м, клас T35)
  • Юрій Шенгур (плавання, 100 м, спина, клас S7)
  • Юлія Шуляр (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т20)
  • Олександр Яровий (легка атлетика, штовхання ядра, клас F20)
  • Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т37)
  • Ярослав Денисенко (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S12)
  • Андрій Трусов (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S7)
  • Марина Піддубна, Олексій Вірченко, Анна Стеценко, Ярослав Денисенко (плавання, мікст, естафета 4х100 м, вільний стиль, 49 очок)
  • Анастасія Москаленко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F32)
  • Марія Помазан (легка атлетика, штовхання ядра, клас F35)
  • Наталія Ніколайчик (дзюдо, до 48 кг, клас J1)
  • Єгор Дементьєв (велоспорт, шосейна групова гонка, клас C4-5)
  • Віктор Дідух (настільний теніс, одиночний турнір, клас MS8)
  • Анастасія Гарник (дзюдо, понад 70 кг, клас J1)
  • Ігор Цвєтов (легка атлетика, біг на 200 м, клас Т35)
  • Олександр Назаренко (дзюдо, до 90 кг, клас J2)
  • Андрій Трусов (плавання, 50 м, батерфляй, клас S7)
  • Владислав Єпіфанов (веслування на байдарках і каное, ва’а-одиночка, 200 м, клас VL3)

“Срібло”:

  • Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1)
  • Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5)
  • Владислав Білий (легка атлетика, метання списа, клас F38)
  • Ірина Пойда (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5)
  • Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 200 м, клас T37)
  • Володимир Пономаренко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12)
  • Єгор Дементьєв (велотрек, індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5)
  • Анна Стеценко (плавання, 100 м, спина, клас S12)
  • Андрій Трусов (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7)
  • Роман Полянський (академічне веслування, парні одиночки, клас PR1)
  • Андрій Трусов (плавання, 400 м, вільний стиль, клас S7)
  • Ілля Яременко (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S13)
  • Андрій Трусов (плавання, 100 м, спина, клас S7)
  • Данило Чуфаров (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас S11)
  • Ігор Німченко (плавання, 100 м батерфляєм, клас S10)
  • Марія Шпатківська (легка атлетика, штовхання ядра, клас F46)
  • Максим Веракса (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S12)
  • Анна Стеценко (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S12)
  • Оксана Ботурчук (легка атлетика, біг на 100 м, клас T12)
  • Родіон Жигалін, Василь Олійник, Федір Сидоренко, Антон Стрельчик, Олександр Топорков та Євгеній Циганенко (голбол)
  • Людмила Даниліна (легка атлетика, біг на 1500 м, клас T20)
  • Денис Остапченко (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S3)
  • Данило Чуфаров (плавання, 100 м, батерфляй, клас S11)
  • Марина Литовченко (настільний теніс, одиночний турнір, клас WS6)
  • Євгенія Бреус, Надія Дьолог, Наталія Морквич, Олена Федота-Ісаєва (фехтування, командний турнір, шпага)
  • Денис Остапченко (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S3)
  • Марина Мажула (веслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 200 м, клас KL1)
  • Антон Крюков (паверліфтинг, понад 107 кг)

“Бронза”:

  • Анна Гонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6)
  • Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5)
  • Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова (настільний теніс, мікст, парний турнір, клас XD17)
  • Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12)
  • Ярослав Денисенко (плавання, 100 м, спина, клас S12)
  • Анна Стеценко (плавання, 400 м, вільний стиль, клас S12)
  • Антон Коль (плавання, 50 м, спина, клас S1)
  • Євгеній Богодайко (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7)
  • Марина Піддубна (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S11)
  • Євгеній Богодайко (плавання, 100 м, брас, клас SB6)
  • Артем Колінько (боча, клас BC4)
  • Данило Чуфаров (плавання, 100 м, спина, клас S11)
  • Данило Семенихін (плавання, 100 м, брас, клас SB5)
  • Анна Гонтар (плавання, 100 м, брас, клас SB5)
  • Сергій Паламарчук (плавання, 50 м, спина, клас S3)
  • Олексій Вірченко (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S13)
  • Олександр Литвиненко (легка атлетика, стрибки у довжину, клас Т36)
  • Зоя Овсій (легка атлетика, метання диска, клас F51)
  • Оксана Ботурчук (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т12)
  • Максим Коваль (легка атлетика, штовхання ядра, клас F20)
  • Олена Федота-Ісаєва (фехтування на кріслах колісних, шабля, одиночночний турнір, категорія В)
  • Павло Баль (велоспорт, групова гонка, клас H5)
  • Анжела Гаврисюк (дзюдо, до 57 кг, клас J1)
  • Данило Чуфаров (плавання, 100 м, брас, клас SB11)
  • Давид Хорава (дзюдо, до 60 кг, клас J2)
  • Ярослав Семененко, Анна Гонтар, Олександр Комаров, Ірина Пойда, Денис Остапченко, Вероніка Коржова (плавання, естафета 4х50 м, комплексний стиль, 20 очок)
  • Максим Ніколенко (настільний теніс, одиночний турнір, клас MS8)
  • Олена Федота-Ісаєва (фехтування, одиночний турнір, шпага, категорія В)
  • Сергій Паламарчук (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S3)
  • Микола Синюк (веслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 200 м, клас KL2)
  • Юрій Бабинець (паверліфтинг, до 88 кг)
  • Ігор Німченко (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM10)

На попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п’ятою за кількістю нагород.


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