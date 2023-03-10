Суспільство

Україна почала переговори з Норвегією про навчання пілотів

10 Березня 2023 21:18
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норвегія, допомога

Україна почала переговори з Норвегією щодо можливого навчання для українських пілотів, повідомив, не наводячи подробиць, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 10 березня.

Він згадав про сьогоднішню зустріч із міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.

«Загалом ми досягли надзвичайно потужних відносин із Норвегією в багатьох сферах. Це стосується і зброї: завдяки Норвегії ми посилили і нашу ППО, і артилерію, і інші роди військ… Обговорили додаткові кроки, які можемо зробити разом із Норвегією, щоб ця весна була успішною і для української оборони, і для перспектив загальноєвропейської безпеки. До речі, починаємо спілкуватися з Норвегією щодо можливостей тренувальної місії для наших пілотів», – сказав президент.


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