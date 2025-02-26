Україна планує залучати щонайменше 4 тисячі добровольців щомісяця за новим контрактом для молоді, – The Economist

За новим контрактом для громадян віком від 18 до 24 років Україна планує залучати щонайменше 4 тисячі добровольців щомісяця.

Про це повідомляє The Economist з посиланням на неназваного українського чиновника.

Як пише видання, нова програма має схожість із російською схемою вербування, що включає великі бонуси при підписанні контракту, конкурентоспроможну зарплату та можливість звільнитися через рік.

Водночас українські чиновники визнають, що Україні можливо доведеться розширити свою мобілізацію кампанію.

11 лютого Міністерство України презентувало новий проєкт “Контракт 18-24”, який укладається на рік і передбачає для добровольців віком від 18 до 24 років оплaту в мільйон гривень і низку пільг.