Суспільство

Україна планує залучати щонайменше 4 тисячі добровольців щомісяця за новим контрактом для молоді, – The Economist
26 Лютого 2025 19:02
Український військовий / Фото: Міноборони
Український військовий / Фото: Міноборони

За новим контрактом для громадян віком від 18 до 24 років Україна планує залучати щонайменше 4 тисячі добровольців щомісяця.

Про це повідомляє The Economist з посиланням на неназваного українського чиновника.

Як пише видання, нова програма має схожість із російською схемою вербування, що включає великі бонуси при підписанні контракту, конкурентоспроможну зарплату та можливість звільнитися через рік.

Водночас українські чиновники визнають, що Україні можливо доведеться розширити свою мобілізацію кампанію.

11 лютого Міністерство України презентувало новий проєкт “Контракт 18-24”, який укладається на рік і передбачає для добровольців віком від 18 до 24 років оплaту в мільйон гривень і низку пільг.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
26 Лютого 2025 19:16

Трамп підтвердив візит Зеленського до Вашингтона
26 Лютого 2025 20:28

Зеленський звільнив Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил
26 Лютого 2025 18:08

Україна почала збивати російські “Шахеди” FPV-дронами
26 Лютого 2025 17:23

Росіяни почали застосовувати нові невідомі дрони-камікадзе проти України (фото)
26 Лютого 2025 16:57

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Туапсинського НПЗ та двох військових аеродромів у Криму
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
усі думки