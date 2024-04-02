Україна планує відкрити новий пункт пропуску з Румунією

Кабінет міністрів ухвалює постанову, яка дозволить відкрити новий пункт пропуску між Україною та Румунією.

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Україна та Румунія будують надзвичайно вигідне партнерство. Маємо на меті його постійно поглиблювати. Ухвалюємо постанову, що дозволить відкрити новий українсько-румунський пункт пропуску “Біла Церква — Сігету Мармацієй”, — розповів прем’єр.

Посадовець також додав, що на західному напрямку Україна планує створити 9 нових прикордонних пунктів пропуску, та модернізувати ще 13.