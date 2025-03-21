Спорт

Україна перемогла Бельгію у першому матчі плей-офф Ліги націй
21 Березня 2025 07:22
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Збірна України з футболу / Фото: Українська Асоціація Футболу
Збірна України з футболу / Фото: Українська Асоціація Футболу

Збірна України обіграла Бельгію з рахунком 3:1 у першому матчі плей-офф Ліги націй.

Бельгійці відкрили рахунок наприкінці першого тайму — після подачі зі штрафного Ромелу Лукаку точно пробив головою – 0:1.

У другому таймі Україна відігралася: Гуцуляк перехопив м’яч у захисника й пробив у ближній кут воріт Куртуа – 1:1.

Вже за сім хвилин “синьо-жовті” вийшли уперед: після комбінації Віктор Циганков віддав передачу у карний майданчик Бельгії, де Владислав Ванат, який замінив Яремчука, пробив повз воротаря “червоних дияволів” – 2:1.

На 79-й хвилині Україна забила третій гол. Після подачі з кутового м’яч підібрав Зінченко й виконав подачу, яку головою замкнув Ілля Забарний – 3:1.

Повторна зустріч відбудеться в неділю, 23 березня, в Генку. Переможець протистояння вийде до найсильнішого дивізіону Ліги націй, команда, що програє, в наступному розіграші турніру виступатиме у лізі B.


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