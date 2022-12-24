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Україна отримує від Німеччини військові вантажівки Rheinmetall

24 Грудня 2022 18:55
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німеччина, допомога

Німецька компанія Rheinmetall вже почала постачати в Україну нові вантажівки HX 8×8. Загалом, німецькі партнери планують передати 26 таких високопрохідних автомобілів.

За наказом уряду Німеччини Rheinmetall почав постачати в Україну свої вантажівки HX 8×8. Українській армії погодилися передати 26 таких транспортних засобів. Вартість держзамовлення склала понад 10 мільйонів євро, повідомляє 24 канал.

У компанії зазначають, що вони вже беруть участь у кількох заходах, спрямованих на підтримку України. Зокрема, у 2023 році дочірня компанія Rheinmetall – Zeppelin Mobile Systeme GmbH, постачатиме для ЗСУ польовий шпиталь.

Автомобілі будуть використовувати в Україні для транспортування платформ та контейнерів з технікою і боєприпасами. За словами представників компанії, вантажівки мають просту і міцну конструкцію, що значно полегшує використання такої техніки в армійських умовах. Крім цього, HX 8×8 хвалять за високу прохідність та універсальність.

Військові вантажівки сімейства HX є одними з найбільш використовуваних по всьому світу. Ці автівки розробляють таким чином, аби досягти максимальної довговічності, мобільності та простоти у використанні, пояснюють Rheinmetall.


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