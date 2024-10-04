Україна отримає від виробника KNDS 12 САУ Caesar

Франко-німецької оборонна група KNDS поставить Україні 12 самохідних артилерійських установок Caesar.
Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню у соцмережі Х.
“На полях промислового форуму, організованого в Києві, вчора підписав KNDS контракт на постачання 12 гармат CAESAR за фінансування України. Збільшення виробничих потужностей нашого ОПК дає змогу підтримати Україну”, – написав Лекорню.
En marge du forum industriel organisé à Kiev, signature hier par @KNDS_France d’un contrat pour fournir 12 canons CAESAR financés par l'Ukraine.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 4, 2024
Les hausses des capacités de production de notre industrie de défense permettent de soutenir l’Ukraine.