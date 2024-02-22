Україна отримає від Великої Британії ще 200 ракет Brimstone

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що держава надасть Україні 200 ракет Brimstone.

Про це Грант Шеппс сказав під час засідання палати громад уряду Великої Британії, 22 лютого, передає Суспільне. “Сьогодні я можу оголосити про нову партію з 200 протитанкових ракет Brimstone, як подальше посилення захисту України”, — сказав він.

Очільник британського Міноборони нагадав, що ці ракети раніше мали значний вплив на перебіг подій на полі бою, в одному випадку змусивши російські війська відмовитися і відступити під час спроби переправи через річку.

Також Шеппс поінформував, що Велика Британія навчатиме додаткову кількість українських військових спільно з іншими союзниками, додавши, що разом вони проведуть навчання ще 10 тисяч людей у першій половині 2024 року.