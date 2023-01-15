Україна отримає від США ракети Zuni

Сполучені Штати пообіцяли Україні надати партію некерованих ракет Zuni. Українці можуть використовувати їх двома способами: вести вогонь з повітря по наземних цілях або з повітря по цілях, які також знаходяться в повітрі.

Остання тактика була в моді в 1940-х і 50-х роках, але це все ще може працювати сьогодні. Особливо проти дронів, повідомляє Forbes.

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про передачу Zuni минулого тижня.

«Ми передаємо 4000 авіаційних ракет Zuni, які можуть бути встановлені на існуючі літаки України для ураження повітряних або наземних цілей у категорії протиповітряної оборони, яка все ще є головним пріоритетом для України», — заступник помічника міністра оборони США Лора.

Американські та українські інженери розроблять певну методику встановлення контейнерів Zuni на літаках ВПС України.

Zuni має потенціал бути настільки точною, що може використовуватися навіть у ролі повітря-повітря. Ракета Zuni сумісна з різними гвинтовими запалами.