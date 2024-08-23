Політика

Україна отримає від США новий пакет військової допомоги
23 Серпня 2024 07:12
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допомога, сша, україна
Прапор США / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

До України направлять нову військову допомогу на суму близько $125 мільйонів.

Про це пише Associated Press

Американські офіційні особи заявили, що останній пакет допомоги включає ракети протиповітряної оборони, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), Javelin і ряд інших протитанкових ракет, системи і обладнання для боротьби з безпілотниками і радіоелектронної боротьби, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, транспортні засоби та інше обладнання.

Як пише AP, допомога виділена незважаючи на те, що Вашингтон намагається краще зрозуміти дії Києва в Росії.

Офіційні особи говорили на умовах анонімності, оскільки ця допомога не була оголошена публічно. Офіційне оголошення може з’явитися вже в п’ятницю, напередодні Дня незалежності України.

Зброя надається в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, а це означає, що вона береться зі складів Пентагону і може бути доставлена швидше.


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