Політика

Україна отримає від Швеції 120 млн євро допомоги

11 Грудня 2023 16:31
читать на русском →
україна, швеція, фінансова допомога

Швеція оголосила про зимовий пакет допомоги для України на 120 млн євро, які, серед іншого, підуть на підтримку населення країни в умовах зими.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на SVT

Новий пакет підтримки був представлений у понеділок прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном та міністром міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Йоханом Форсселлом.

За словами Крістерссона на пресконференції, це найбільша на сьогодні підтримка в рамках двосторонньої допомоги Швеції Україні.

Більша частина коштів, 900 мільйонів шведських крон, піде до фонду Світового банку для відновлення України. Фонд підтримує інфраструктуру України у сферах енергетики, житлового будівництва, охорони здоров’я та транспорту.

Гроші, взяті з бюджету допомоги Швеції, серед іншого, підуть на закупівлю обладнання для опалення та збільшення пропускної здатності української електромережі. Йдеться також про інші заходи, які допоможуть українцям пережити зиму, наприклад, будівництво притулків.

За словами Форсселла, саме це було затребувано українською стороною.

Він звинуватив Росію у проведенні своєрідного “енергетичного тероризму” проти України.

“Росія навмисно атакує цивільну інфраструктуру, щоб і без того суворе випробування для цивільного населення стало ще важчим. Цим пакетом ми хочемо допомогти Україні як будувати нове, так і відновлювати те, що було зруйновано”, – сказав міністр.

Водночас Крістерссон попередив про наслідки, якщо країни ЄС не зможуть домовитися про розширений довгостроковий бюджет на саміті в Брюсселі цього тижня.

“Я все ще сподіваюся, що це вдасться зробити. Але я хочу підкреслити, що мова не йде про звичайні європейські розбіжності, які у нас іноді бувають, тому що тоді ви просто проводите ще одну зустріч пізніше, але це має величезні наслідки, якщо ми не домовимося”, – сказав він.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Грудня 2023 16:08

Рух вантажівок на пункті пропуску “Ягодин – Дорогуськ” розблоковано
11 Грудня 2023 14:02

Арахамія заявив про бажання багатьох нардепів скласти мандати
11 Грудня 2023 13:13

В Google розповіли, що українці найчастіше шукали в 2023 році
11 Грудня 2023 12:10

Окупанти намагаються заблокувати Куп’янськ, – Сирський
11 Грудня 2023 11:39

У Києві деякі споживачі залишились без світла після нічної атаки
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
усі думки