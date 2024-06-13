Україна отримає від Норвегії боєприпаси до гранатометів на понад $45 мільйонів

Норвегія передасть Україні боєприпаси до мінометів на понад 45 мільйонів доларів США.

Про це повідомляється у пресрелізі на сайті уряду країни.

«Потреба України у вогнепальній зброї є значною і нагальною. Наразі ми передали боєприпаси для 81-мм мінометів на суму близько 480 мільйонів норвезьких крон», – заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

Зазначається, що 81-мм міномети зазвичай мають радіус дії у 5-6 кілометрів та доповнюють більш важку артилерію на менших відстанях.

Крім цього, Норвегія нещодавно передала ручні гранати на суму 50 мільйонів норвезьких крон (приблизно 4,7 мільйона доларів США), а також снайперські боєприпаси на суму 3 мільйонів норвезьких крон (понад 282 тисячі доларів США).