Україна отримає від Литви новий пакет військової допомоги

Міністерство оброни Литви заявило у п’ятницю про надання нової партії допомоги Україні. Зокрема країною були передані генератори та сухпайки.
Про це оборонне відомство Литви повідомило на сторінці у соцмережі Х.
Міністерство оброни Литви заявило у п’ятницю про надання нової партії допомоги Україні. Зокрема країною були передані генератори та сухпайки.
Про це оборонне відомство Литви повідомило на сторінці у соцмережі Х.
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