Політика

Україна отримає від Литви новий пакет військової допомоги

17 Листопада 2023 17:08
читать на русском →
допомога, україна, Литва

Міністерство оброни Литви заявило у п’ятницю про надання нової партії допомоги Україні. Зокрема країною були передані генератори та сухпайки.

Про це оборонне відомство Литви повідомило на сторінці у соцмережі Х.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Листопада 2023 20:23

Зеленський заявив, що рівень ППО дає змогу не зупиняти роботу країни під час злету носіїв “Кинджалів” 
17 Листопада 2023 18:30

Естонія встановила на східному кордоні з РФ протитанкові загородження 
17 Листопада 2023 14:54

Орбан заявив, що ситуація з угорською мовою на Закарпатті за часів СРСР була кращою, ніж в Україні
17 Листопада 2023 14:18

У російському полоні досі перебувають 4337 громадян України
17 Листопада 2023 14:06

У США розпочалася підготовка українських пілотів до польотів на F-16
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід Маслов

Не на захист Ірини Фаріон
Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
усі думки