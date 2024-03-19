Україна отримає від Канади кошти на боєприпаси

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив про виділення майже 30 мільйонів доларів США для закупівлі артилерійських боєприпасів для України у межах ініціативи Чехії.

Про це посадовець повідомив під час засідання Контактної групи з питань оборони у форматі “Рамштайн” 19 березня.

“Такий внесок дозволить доставити в Україну кілька тисяч снарядів”, — інформується на сайті канадського оборонного відомства.

Блер зазначив, що у межах дискусій на “Рамштайні” українські офіційні особи чітко дали зрозуміти, що потрібно більше артбоєприпасів.

“Ми прагнемо якнайшвидше задовольнити нагальні потреби України. Підтримуючи ініціативу Чехії стосовно передачі великої кількості снарядів, Канада подвоює свої зусилля для задоволення однієї з найнагальніших оборонних потреб”, — вказав міністр.

Окрім цього, посадовець розповів, що Оттава передасть ЗСУ пристрої нічного бачення на 7,5 мільйона доларів, які закуплять у компанії Twenty20 Insight.

Блер також підтвердив, що Канада приєдналася до коаліції Контактної групи з питань оборони України щодо можливостей безпілотників, яку спільно очолюють Латвія та Велика Британія.

Міністр розповів, що Канада передасть Україні понад 800 багатоцільових безпілотних літальних комплексів SkyRanger R70.

“Ці дрони необхідні для спостереження та збору розвідданих, а також можуть використовуватися для транспортування та доставки припасів. Канада разом з Україною розробляє план навчання та графік доставки, які мають розпочатися цієї весни”, — пояснили у МО.