Україна отримає рекордну партію безпілотних наземних апаратів THeMIS від Естонії

Провідний естонський розробник робототехніки та автономних систем Milrem Robotics надасть Україні найбільший парк безпілотних наземних апаратів (UGV) у рамках допомоги від європейського уряду.

Про це пише Defence Blog.

У Milrem Robotics пояснили, що постачання буде структуроване з урахуванням масштабованості, що дозволить у разі потреби надавати додаткові партії в майбутньому. Компанія також забезпечить підготовку українських військових, аби оператори могли підтримувати готовність і ефективно інтегрувати техніку в операції на передовій.

Платформу THeMIS описують як універсальну, економічно вигідну та перевірену в боях. Цей безпілотний апарат створений для підтримки піхоти та підвищення ефективності на полі бою. У Milrem Robotics зазначили, що система вже є частиною програм роботизації або перебуває на озброєнні у 19 країнах, що підтверджує її статус найпоширенішої у своєму класі.

Україна вже експлуатує 15 THeMIS UGV із 2022 року. За даними Milrem, ці системи довели свою бойову цінність в умовах реальних операцій. Додаткова допомога розширить можливості України застосовувати безпілотні системи для завдань, що включають розвідку, логістику, евакуацію поранених і вогневу підтримку.

Як зазначає Milrem Robotics, THeMIS UGV розроблений для безперешкодної інтеграції з підрозділами, укомплектованими людьми. Його модульна конструкція дозволяє оснащувати платформу різними модулями — від дистанційно керованих бойових станцій до логістичних комплектів — що забезпечує адаптацію до вимог поля бою.