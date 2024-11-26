Економіка

Україна отримає $50 млрд від G7: кредит планують перерахувати до кінця року
26 Листопада 2024 20:34
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G7, україна
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Країни G7 засудили запуск Росією балістичної ракети середньої дальності 21 листопада та оголосили про плани почати виділення Україні кредиту на $50 млрд до кінця року.

Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій після дводенної зустрічі міністрів закордонних справ G7 в італійському місті Ф’юджі, в якій взяв участь і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Reuters.

Глави МЗС країн G7 назвали атаку РФ 21 листопада проявом безвідповідальної та ескалаційної поведінки, а також прикладом загрозливої ядерної риторики. Вони попередили, що підтримка Росії з боку Північної Кореї створює небезпечний прецедент і може мати серйозні наслідки для безпеки Європи та індо-тихоокеанського регіону. Окремо G7 закликали Китай вплинути на свого союзника, Північну Корею.

“Запуск балістичної ракети середньої дальності є черговим доказом безрозсудної поведінки Росії”, — наголошено в заяві.

“Наша підтримка суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України залишається непохитною”, — підкреслили учасники зустрічі.

Міністри також висловили сподівання, що розподіл коштів із пакета заморожених російських активів у розмірі $50 млрд розпочнеться до кінця року. Вони пообіцяли посилити боротьбу проти організацій, які допомагають Росії уникати санкцій, запроваджених після її вторгнення в Україну.


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