Україна отримала від партнерів енергообладнання, співмірне з одним енергоблоком АЕС — Кулеба

Україна отримала від міжнародних партнерів понад 700 одиниць енергетичного обладнання загальною потужністю близько одного гігавата. Це співмірно з обсягом виробництва одного енергоблоку Південноукраїнської АЕС.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба під час підсумкової презентації Агентства відновлення за 2025 рік, повідомив кореспондент Суспільного. За його словами, до України надійшли котли, когенераційні установки та мобільні генератори великої потужності від Азербайджану, Бельгії, Естонії, Італії, Канади, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Сполученого Королівства, США, Туреччини, Франції, Чехії, Швейцарії, Швеції та Японії. За останній тиждень Україна отримала понад 100 одиниць обладнання.

Кулеба зазначив, що для забезпечення стабільної роботи очисних споруд, тепло- та водопостачання країна потребує додаткових потужностей, тому формується національний резерв мобільного енергетичного обладнання. На створення резерву потужністю 130 мегаватів уряд виділив 2,6 мільярда гривень, однак потреба України є більшою, і Міністерство розвитку громад та територій звертатиметься по допомогу до міжнародних партнерів.

Реклама