Політика

Україна отримала від Литви черговий пакет допомоги

9 Лютого 2024 18:01
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україна, Литва
Прапор Литви / Getty Images

У п’ятницю, 9 лютого, до України прибув новий пакет допомоги від міністерства оборони Литовської Республіки, до якого увійшло зимове спорядження та одяг для військових

Про це повідомляє міністерство оборони Литви, передає Еспресо.

За даними литовського відомства, до нового пакету допомоги від Литви для українських військових увійшло необхідне для зимового сезону спорядження та десятки тисяч комплектів теплого одягу.

“Ми забезпечуємо десятки тисяч українських солдатів спорядженням та одягом, які є необхідними для холодної пори року в польових умовах. Кожен наш пакет підтримки – це додатковий крок до перемоги”, – зазначив міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.


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