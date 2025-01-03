Суспільство

Україна отримала техніку на 3,3 млн євро від IT-коаліції: Умєров повідомив подробиці
3 Січня 2025 12:15
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допомога, міноборони
Рустем Умєров / Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Україна отримала від партнерів з IT-коаліції допомогу на суму 3,3 млн євро. Естонія, Нідерланди та Люксембург передали партію техніки.

Про це повідомив голова Міністерства оборони України Рустем Умєров.

Партія допомоги Україні від IT-коаліції містить:

  • 1 026 робочих місць для реєстру “Оберіг” – ноутбуки, принтери, вебкамери, сканери для штрихкодів;
  • 1 000 ноутбуків для різних інформаційно-комунікаційних систем у ЗСУ;
  • обладнання для центру обробки даних ЗСУ;
  • 20 000 ключів двофакторної автентифікації для користувачів бойової системи DELTA;
  • 3 520 планшетів для тактичного рівня ЗСУ.

“Ця допомога є частиною масштабної програми IT-коаліції, яка дозволяє ЗСУ використовувати сучасні цифрові технології для оперативного управління військами, координації дій та підвищення безпеки даних”, – зазначив Умєров.

Партія допомоги Україні від IT-коаліції / Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

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