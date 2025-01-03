Україна отримала техніку на 3,3 млн євро від IT-коаліції: Умєров повідомив подробиці

Україна отримала від партнерів з IT-коаліції допомогу на суму 3,3 млн євро. Естонія, Нідерланди та Люксембург передали партію техніки.
Про це повідомив голова Міністерства оборони України Рустем Умєров.
Партія допомоги Україні від IT-коаліції містить:
- 1 026 робочих місць для реєстру “Оберіг” – ноутбуки, принтери, вебкамери, сканери для штрихкодів;
- 1 000 ноутбуків для різних інформаційно-комунікаційних систем у ЗСУ;
- обладнання для центру обробки даних ЗСУ;
- 20 000 ключів двофакторної автентифікації для користувачів бойової системи DELTA;
- 3 520 планшетів для тактичного рівня ЗСУ.
“Ця допомога є частиною масштабної програми IT-коаліції, яка дозволяє ЗСУ використовувати сучасні цифрові технології для оперативного управління військами, координації дій та підвищення безпеки даних”, – зазначив Умєров.