Україна отримала перший приватний запит про ексгумацію жертв Волинської трагедії

Президентка Товариства польсько-українського примирення Кароліна Романовська офіційно звернулася до президента Володимира Зеленського та Українського інституту національної пам’яті з проханням ексгумувати 18 людей, які загинули під час Волинської трагедії.

Про це повідомляє Onet.

Романовська подала приватний запит про ексгумацію останків в селі Угли Рівненської області. Серед 18 загиблих є і родичі президентки товариства.

“Розв’язання волинського питання – це єдиний спосіб забрати пропагандистське паливо Росії. Звичайно, Росія використовує тему Волині, але водночас ми вважаємо, що блокувати ексгумації скрізь просто недоцільно. Кожна людина повинна мати право на гідне безумовне поховання. Цього разу ми отримаємо згоду президента Зеленського чи Андрія Єрмака? Побачимо”, – розповіла Романовська.

Інститут національної пам’яті Польщі дев’ять разів звертався з проханням про ексгумацію жертв Волинської трагедії, проте Україна відмовляла йому.