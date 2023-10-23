Політика

Україна отримала черговий транш у розмірі 1,5 млрд євро від Євросоюзу – Шмигаль

23 Жовтня 2023 13:55
читать на русском →
Шмигаль, Євросоюз

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала від Європейського Союзу дев’ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро.

Про це повідомив Шмигаль у Telegram.

“Зараз спільно з Єврокомісією ми працюємо над новою довгостроковою програмою Ukraine Facility загальним об’ємом 50 млрд євро. Розраховуємо наступного року отримати з них 18 млрд євро”.

Прем′єр подякував європейським партнерам за непохитну солідарність з Україною.

Загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить 15 млрд. Це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно сильною та стійкою, зазначив Шмигаль.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Жовтня 2023 17:24

Зеленський провів важливе засідання Ставки
23 Жовтня 2023 16:43

Заочки не буде: Уряд підтримав зміни у вищій освіті
23 Жовтня 2023 15:18

Західні ЗМІ пишуть, що до вбивства Дугіної причетна СБУ
23 Жовтня 2023 14:53

У Харкові стартує опалювальний сезон
23 Жовтня 2023 13:55

Україна отримала черговий транш у розмірі 1,5 млрд євро від Євросоюзу – Шмигаль
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
Олексій АРЕСТОВИЧ

SANTA MARIA COREDEMPTOR
Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
усі думки