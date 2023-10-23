Україна отримала черговий транш у розмірі 1,5 млрд євро від Євросоюзу – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала від Європейського Союзу дев’ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро.

Про це повідомив Шмигаль у Telegram.

“Зараз спільно з Єврокомісією ми працюємо над новою довгостроковою програмою Ukraine Facility загальним об’ємом 50 млрд євро. Розраховуємо наступного року отримати з них 18 млрд євро”.

Прем′єр подякував європейським партнерам за непохитну солідарність з Україною.

Загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить 15 млрд. Це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно сильною та стійкою, зазначив Шмигаль.