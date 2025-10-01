Україна отримала 4 млрд євро від ЄС у День захисників і захисниць

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Україна отримала транш макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 4 млрд євро в рамках механізму ERA Loans. Виплата надійшла саме 1 жовтня, у День захисників і захисниць України.

За словами Свириденко, транш забезпечений коштом надходжень від заморожених активів Центрального банку Росії у Європейському Союзі. Вона наголосила, що це є важливим сигналом підтримки та рішучості Європи зміцнювати обороноздатність України й гарантувати довгострокову допомогу.

«Я дякую Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Комісару ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісу Домбровскісу за їхнє лідерство. Ці кошти — це тисячі врятованих життів, відновлені міста та невідворотний європейський шлях України», — заявила прем’єрка.

