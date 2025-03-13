Економіка

Україна отримала 2,5 млрд канадських доларів у межах ініціативи G7 ERA
13 Березня 2025 14:57
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Україна отримала 2,5 млрд канадських доларів (близько 1,7 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 ERA. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Ці кошти забезпечили доходами від заморожених російських активів. Їх спрямують на пріоритетні потреби державного бюджету.

За словами Шмигаля, це перший транш від Канади, яка загалом виділила 5 млрд канадських доларів у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Ця ініціатива під керівництвом країн G7 передбачає надання Україні фінансових ресурсів з прибутків, отриманих від заморожених російських активів.

Загалом партнери пообіцяли надати Україні близько 50 млрд доларів. Кошти будуть обслуговуватися та погашатися за рахунок майбутніх прибутків із заморожених суверенних активів РФ, що перебувають у ЄС та інших юрисдикціях.

За даними Мінфіну, у юрисдикціях G7 заморожено близько 280 млрд доларів російських активів. Країни “Великої сімки” зобов’язалися зберігати їх під санкціями доти, доки РФ не компенсує збитки, завдані Україні.


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