Політика

Україна очікує отримати шість F-16 влітку і 20 до кінця року, – Bloomberg
12 Липня 2024 20:53
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зброя, літаки
Винищувачі F-16 Військово-повітряних сил Польщі беруть участь у навчаннях НАТО / Фото: Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Цього літа Україна нарешті отримає винищувачі F-16. Очікується, що Україна отримає шість винищувачів цього літа і загалом до 20 літаків – до кінця 2024 року.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

“За словами людей, знайомих з цим питанням, процес відправки військових літаків в Україну наразі ускладнюється питаннями щодо запчастин і мовним бар’єром між українськими пілотами та їхніми іноземними інструкторами. 

Люди, які займаються цим питанням, також занепокоєні тим, що в Україні не вистачає злітно-посадкових смуг, а ті, що є, вразливі до російських атак”, – йдеться у матеріалі.

Як пише Bloomberg, за місяці, що минули відтоді, як пілоти почали тренування, поле бою змінилося: обидві сторони покладаються на безпілотники, а Росія посилює свою протиповітряну оборону.

По-перше, літаки повинні бути реконфігуровані залежно від їхніх завдань, таких як розвідка або бойові дії. По-друге, в Україні не так багато довгих, якісних злітно-посадкових смуг, необхідних для F-16, або укриттів для захисту від російських атак. По-третє, логістика підтримки літаків є складною – починаючи від потреби в запчастинах і закінчуючи технічним обслуговуванням і пошуком інженерів. 

Інший представник НАТО зазначив, що Україна намагається досягти за кілька місяців того, що зазвичай займає три-чотири роки.

Представник компанії Lockheed Martin, виробника F-16, у відповіді на запитання електронною поштою заявив, що “ми продовжуємо підтримувати реакцію уряду США на конфлікт в Україні”, не коментуючи при цьому, як буде здійснюватися обслуговування або постачання запчастин для літаків.


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