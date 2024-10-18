Економіка

Україна не виключає відновлення експорту вітчизняного озброєння – Умєров
18 Жовтня 2024 16:42
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зброя, Умєров
Рустем Умєров / Міноборони

Україна може відновити експорт вітчизняного озброєння.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

“Деякі країни вже виявили бажання купувати українські ракети, дрони та інше озброєння. Ми не виключаємо такої можливості, але рішення буде прийняте колективно на рівні керівництва країни”, – зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Минулого року, коли я обійняв посаду міністра оборони, ми створили план наших можливостей у державному та приватному секторах оборонної промисловості. Перший крок зробила держава, інвестувавши в оборонку. Цього року ми запропонували партнерам кілька варіантів співпраці. Серед них – створення спільних підприємств, довгострокові контракти на 10 років та фінансові інструменти, як-от кредити чи експортне фінансування”, – розповів міністр.

За його словами, наразі з міжнародними партнерами ведуться переговори щодо різних проєктів, однак остаточне рішення залежатиме від керівництва держави.


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