Україна не може оговтатися після вчорашньої ракетної атаки

Станом на ранок четверга без світла лишається 70% Києва, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, терміни, в які у столиці повернуть світло, залежать від відновлення балансу в енергосистемі України, оскільки Київ є її частиною.

Водопостачання, за словами Кличка, відновили на лівому березі, на правому вода має з’явитися у першій половині дня.

Половина мешканців Дніпропетровської області вже зі світлом, повідомив губернатор Валентин Резніченко. Але його періодично відключатимуть з метою економії.

За його даними, у Кривому Розі та Павлограді на поверхню підняли 3000 шахтарів, які застрягли під землею через блекаут.

В Одесі запитано об’єкти критичної інфраструктури, але міський електротранспорт не ходить.

У Харкові в більшості районів електрики немає, опалення немає, води немає, електротранспорт, включно із метро, ​​також не ходить.

Вчора по всій Україні сталася чергова серія потужних вибухів унаслідок російської ракетної атаки. Відразу в кількох областях зникла електрика, відключилося водопостачання та тепло.

Головком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Росія за день здійснила 67 пусків крилатих ракет повітряного (Х-101/Х-555) та морського базування (“Калібр”). Знищено 51 крилату ракету, а також п’ять дронів-камікадзе типу “Ланцет”.