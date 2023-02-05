Україна не буде атакувати Росію зброєю Заходу, – Шольц

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц дав інтерв’ю виданню Bild, в якому серед іншого, йшлася мова і про зброю для України.

На запитання про те, чи є домовленості з президентом Зеленським, що зброя із Заходу буде використовуватися лише на українській території і Росія не буде з її допомогою атакуватися на своїй території, Шольц впевнено відповів: «Щодо цього є консенсус».

Також він звернув увагу на те, що Путін несе всю відповідальність за цю війну, а танки Україні дають для її захисту.

“Його слова є частиною серії незрозумілих історичних порівнянь, які він використовує, щоб виправдати свій напад на Україну. Ніщо не може виправдати цю війну. Росія веде нещадну війну проти України.

Разом із союзниками ми даємо Україні бойові танки, щоб вони могли захищатися. Ми ретельно зважували кожну партію зброї, тісно координуючи це з нашими союзниками, насамперед з Америкою. Цей спільний підхід запобігає ескалації війни”, – сказав Шольц.