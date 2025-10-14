Україна насилу обіграла Азербайджан

Національна збірна України продовжує боротьбу за потрапляння на чемпіонат світу-2026, але матчі проти номінально слабших суперників досі даються непросто. У Кракові команда Сергія Реброва лише з труднощами здолала Азербайджан (2:1), який і цього разу змусив українських уболівальників нервувати.

Після прикрої нічиєї 1:1 у Баку від українців очікували більш упевненої гри, але сценарій знову вийшов далеким від ідеального. Попри постійну перевагу у володінні м’ячем, забити вдалося лише на 30-й хвилині — після подачі Маліновського зі стандарту Гуцуляк головою відправив м’яч у сітку. Замість гучного святкування партнери кинулися перевіряти, чи все гаразд із самим автором гола — удар був надто потужним.

Та ще до перерви українці знову дозволили супернику відігратись. Наприкінці тайму помилка в обороні призвела до контратаки, яку завершив Ахундзаде — 1:1. Спогади про бакинську нічию знову стали болючими.

У другому таймі команда Реброва зуміла відновити контроль над грою. На 64-й хвилині Волошин прорвався правим флангом, скинув м’яч на Гуцуляка, який у падінні залишив його Маліновському — той без вагань пробив під поперечину. Україна знову повела.

Фінальні хвилини пройшли напружено: українці намагались утримати рахунок, пропустивши кілька небезпечних контратак. Уже в доданий час Волошин міг оформити дебютний гол за збірну, але арбітр після перегляду VAR скасував взяття воріт через фол Бондаренка на початку атаки.

Попри мінімальну перевагу, три очки в активі. У наступному турі збірна України зіграє у Франції, тоді як Азербайджан прийматиме Ісландію.