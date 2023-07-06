Суспільство

Україна націоналізувала російський літак за 150 мільйонів

6 Липня 2023 14:20
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росія, приватизація, літак

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції за матеріалами СБУ, який постановив передати в дохід України вантажно-пасажирський літак підсанкційної російської корпорації “Ростех”.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Вартість вантажно-пасажирського літака АН-140-100 становить майже 150 млн грн.

До великої війни повітряне судно було передано держпідприємству “Антонов” для здійснення технічних налаштувань, випробувань і подальшого повернення до Росії.

За даними слідства, літак перебував на балансі московського “Авіаційного комплексу ім. С.В. Іллюшина”, який входить до структури “Ростеха” і є провідним виробником військової авіатехніки рф.


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