Україна націоналізувала російський літак за 150 мільйонів

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції за матеріалами СБУ, який постановив передати в дохід України вантажно-пасажирський літак підсанкційної російської корпорації “Ростех”.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Вартість вантажно-пасажирського літака АН-140-100 становить майже 150 млн грн.

До великої війни повітряне судно було передано держпідприємству “Антонов” для здійснення технічних налаштувань, випробувань і подальшого повернення до Росії.

За даними слідства, літак перебував на балансі московського “Авіаційного комплексу ім. С.В. Іллюшина”, який входить до структури “Ростеха” і є провідним виробником військової авіатехніки рф.