        Україна на 80-й сесії Генасамблеї ООН: президент назвав головні завдання

        Сергій Бордовський
        23 Вересня 2025 17:46
        Делегація України на 80-й сесії Генасамблеї ООН / Фото: Zelenskiy / Official
        Президент Володимир Зеленський узяв участь у відкритті 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. У своєму повідомленні він наголосив, що ці дні стануть важливими для посилення дипломатичного впливу України.

        За словами глави держави, ключові пріоритети української делегації – повернення депортованих дітей, гарантії безпеки та посилення тиску на Росію. «Зробимо все, щоб наші дипломатичні позиції, наша армія, підтримка наших людей були ще сильнішими», – зазначив він.

        Зеленський підкреслив, що важливо, аби всі заплановані зустрічі на полях Генасамблеї мали результат. «Найголовніше – діяти разом, у єдності з усіма партнерами. Вдячний усім, хто вже з Україною та готовий працювати далі заради миру», – заявив президент.

