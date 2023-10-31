Україна може почати переговори про вступ в ЄС цього року, якщо не буе форс-мажорів – Кулеба

Україна вже цього року може розпочати переговори про вступ до ЄС, якщо не виникне якихось форс-мажорів, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, найближчими днями можна буде побачити події та новини, які матимуть позитивний ефект.

«Українська влада працювала над тим, щоб виконати все, що потрібно з нашого боку. Президент контролював цей процес. Якщо не буде жодних форс-мажорів, то до кінця цього року Україна відкриє переговори щодо членства в ЄС», – зазначив Кулеба.

За словами глави МЗС, зараз Україна впевнено йде до своєї мети – вступу в Євросоюз. Однак Кулеба не розкрив деталі щодо підготовки до початку перемовин.