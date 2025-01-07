Суспільство

З тимчасово окупованих територій України повернули трьох дітей
7 Січня 2025 18:13
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Діти, яких повернули з Донеччини / Фото: Дмитро Лубінець
Діти, яких повернули з Донеччини / Фото: Дмитро Лубінець

На підконтрольну Україні територію з ТОТ вдалося повернути ще трьох дітей у рамках президентської програми Bring Kids Back UA.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

В одному з випадків жінка була розлучена з двома синами – діти залишалися на тимчасово окупованій території в Донецькій області у біологічного батька.

“Вона не мала змоги самотужки повернути собі дітей, тож звернулася до нашого Офісу. Їй вдалося допомогти: дітей евакуювали з окупованої території та возз’єднали з мамою. Сьогодні ця родина разом, у безпеці”, – розповів Лубінець.

Другий випадок – повернення з ТОТ 17-річного юнака, на окупованій території він підтримував Україну. Через це його переслідували представники окупаційної влади.

“Допити, погрози, залякування стали для хлопця буденністю. Зрештою, він звернувся до нас і нині – у безпеці, отримує гуманітарну та матеріальну підтримку, а також допомогу в оформленні документів”, – написав омбудсман.

По завершення всіх формальностей хлопець розпочне навчання в українському закладі освіти.

17-річний юнак, якого повернули з ТОТ / Фото: Дмитро Лубінець

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