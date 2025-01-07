У Німеччині подружжя зізналося у вбивстві двох українок задля викрадення дитини

У Німеччині триває суд над подружжям із Баден-Вюртемберга, яке зізналося у вбивстві 27-річної українки та її 51-річної матері. Мотивом злочину стало бажання видати новонароджену дитину молодшої жінки за свою.

Про це пише видання Der Spiegel.

За даними прокуратури, 45-річна жінка та її 43-річний чоловік давно прагнули мати доньку. У березні 2023 року пара вирішила викрасти немовля. Зловмисниця познайомилася з українкою через Telegram-групу, де допомагала біженцям. 6 березня під час спільної вечері подружжя дало жертвам заспокійливе.

Спершу вони відвезли молодшу жінку з дитиною додому, а 51-річну бабусю – на озеро поблизу Карлсруе. Там чоловік вдарив її гумовим молотком і втопив. Потім пара повернулася за 27-річною жінкою, заманивши її вигаданою історією про серцевий напад матері. Вони вбили її на іншій локації, завдали кілька ударів по голові та підпалили тіло.

Тіло молодшої жінки знайшли наступного дня, 7 березня, на березі Рейну. Через тиждень водолази виявили тіло бабусі. Поліція затримала подружжя, у них вдома знайшли дитину, яка залишилася неушкодженою.

Немовля спочатку жило в прийомній сім’ї, а згодом опіку над дівчинкою взяла 21-річна сестра загиблої. Улітку 2023 року вона повернулася з дитиною до України, де подала документи на усиновлення.

Обвинуваченим загрожує довічне ув’язнення без права умовно-дострокового звільнення.