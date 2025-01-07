Потужна снігова буря накрила США: є жертви

6 січня більшою частиною території Сполучених Штатів Америки вирувала потужна снігова буря. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих.

Про це повідомляє NBC.

Перший руйнівний зимовий шторм у 2025 році спричинив знеструмлення тисяч домівок, перекриття доріг та загибель щонайменше чотирьох людей. Смертельні випадки зафіксовані в Канзасі та Міссурі.

Серед загиблих внаслідок шторму – 61-річний працівник громадських робіт, який отримав смертельну травму під час прибирання снігу. Двоє людей, 24 та 26 років, загинули в ДТП через негоду. Четверта жертва – чоловік, який помер через переохолодження.

Через снігову бурю на території США скасували понад 2,2 тис. рейсів. Влада закликала мешканців за можливості перебувати вдома, особливо водіїв. У багатьох округах школи учнів перевели на дистанційне навчання.