Суспільство

Потужна снігова буря накрила США: є жертви
7 Січня 2025 14:52
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негода, сша
Американець прибирає сніг / Фото: nbcnews

6 січня більшою частиною території Сполучених Штатів Америки вирувала потужна снігова буря. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих.

Про це повідомляє NBC.

Перший руйнівний зимовий шторм у 2025 році спричинив знеструмлення тисяч домівок, перекриття доріг та загибель щонайменше чотирьох людей. Смертельні випадки зафіксовані в Канзасі та Міссурі.

Серед загиблих внаслідок шторму – 61-річний працівник громадських робіт, який отримав смертельну травму під час прибирання снігу. Двоє людей, 24 та 26 років, загинули в ДТП через негоду. Четверта жертва – чоловік, який помер через переохолодження.

Через снігову бурю на території США скасували понад 2,2 тис. рейсів. Влада закликала мешканців за можливості перебувати вдома, особливо водіїв. У багатьох округах школи учнів перевели на дистанційне навчання.

Снігова буря в США / Фото: nbcnews, npr.org

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