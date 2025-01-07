Кримінал

У Дніпрі на вокзалі стався конфлікт із ТЦК: поранено поліцейського
7 Січня 2025 16:48
читать на русском →
Залізничний вокзал у Дніпрі / Фото ілюстративне: 9 Канал Дніпро
Залізничний вокзал у Дніпрі / Фото ілюстративне: 9 Канал Дніпро

7 січня на залізничному вокзалі у Дніпрі чоловік завдав поліцейському ножового поранення. Конфлікт стався під час спроби ТЦК перевірити документи громадянина.

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

Як повідомили в поліції, за попередніми даними, конфліктна ситуація між 45-річним чоловіком та представниками ТЦК виникла через те, що чоловік відмовився надати військово-облікові документи для перевірки.

“Надалі чоловік дістав з кишені ніж, яким поранив поліцейського Дніпровського районного управління поліції №1. Правоохоронець звернувся до лікарні, де йому була надана медична допомога. Знаряддя злочину правоохоронці вилучили”, – йдеться в повідомленні.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею “Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу” Кримінального кодексу України.

Вилучений у підозрюваного ніж / Фото: Поліція Дніпропетровської області

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
7 Січня 2025 12:51

Український пілот F-16 встановив рекорд, знищивши шість ракет за один виліт
7 Січня 2025 20:04

Поранення військового та поліцейського на вокзалі в Дніпрі: у ТЦК розповіли свою версію конфлікту
7 Січня 2025 19:15

Шмигаль повідомив, коли вчителі почнуть отримувати доплату у 1000 гривень
7 Січня 2025 17:04

Два десятки боїв тривають на фронті: дані Генштабу
7 Січня 2025 16:20

ЗСУ вдарили по розташуванню 810 бригади РФ на Курщині, – Генштаб
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки

[email protected] — для зв'язку з редакцією

[email protected] — для рекламодавців