У Дніпрі на вокзалі стався конфлікт із ТЦК: поранено поліцейського

7 січня на залізничному вокзалі у Дніпрі чоловік завдав поліцейському ножового поранення. Конфлікт стався під час спроби ТЦК перевірити документи громадянина.

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

Як повідомили в поліції, за попередніми даними, конфліктна ситуація між 45-річним чоловіком та представниками ТЦК виникла через те, що чоловік відмовився надати військово-облікові документи для перевірки.

“Надалі чоловік дістав з кишені ніж, яким поранив поліцейського Дніпровського районного управління поліції №1. Правоохоронець звернувся до лікарні, де йому була надана медична допомога. Знаряддя злочину правоохоронці вилучили”, – йдеться в повідомленні.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею “Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу” Кримінального кодексу України.