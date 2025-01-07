Економіка

Шмигаль повідомив, коли вчителі почнуть отримувати доплату у 1000 гривень
7 Січня 2025 19:15
Денис Шмигаль / Фото: facebook.com/dshmyhal
Денис Шмигаль / Фото: facebook.com/dshmyhal

Понад 11 мільйонів заявок вже зареєстровано на виплату 1000 гривень за програмою “Зимова єПідтримка”. Й понад вісім мільйонів українців уже отримали гроші.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, у січні 2025 року також почнеться виплата “Вчительської доплати”.

“Кожен учитель щомісячно буде додатково отримувати 1000 грн “на руки” до своєї зарплати, а з вересня ця сума складе вже 2000 гривень”, – заявив премʼєр-міністр.

Також у межах Зимової підтримки реалізується ініціатива “єКнига”: зареєстровано понад 56 тисяч заявок від тих, кому у 2024 році виповнилося 18 років.

“Цього місяця почне працювати ще одна програма “Зимової підтримки” прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб”, – розповів Шмигаль.


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