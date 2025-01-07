Британські політики скаржаться Трампу на одіозну поведінку Маска, – Bloomberg

Високопосадовці трьох основних партій Великої Британії закликали Дональда Трампа переглянути свої стосунки з Ілоном Маском через його провокаційні заяви про британську політику.

Про це повідомляє Bloomberg.

Протягом останнього тижня Маск у соцмережах закликав ув’язнити прем’єр-міністра Кіра Стармера, звільнити правого активіста Томмі Робінсона та замінити Найджела Фараджа, лідера партії Reform UK і колишнього союзника Трампа. Також він провів опитування в X, чи мають США “звільнити народ Британії від тиранічного уряду”.

Джерела видання зазначають, що представники Лейбористської партії, Консервативної опозиції та партії Reform UK серйозно розмірковують над тим, як довго Маск може залишатися союзником Трампа без шкоди для відносин між країнами.

Союзники Трампа вже висловлюють занепокоєння, що дії Маска негативно впливають на імідж новообраного президента навіть серед його прихильників у Британії.

На думку джерел Bloomberg, попередження трьох провідних британських партій демонструють масштаби ризиків, що створює поведінка Маска для відносин між США і Британією.

Bloomberg також повідомляє, що Маск останнім часом настільки активно втручається у політику інших країн, що це викликає невдоволення не тільки серед британських політиків, а і серед членів команди Трампа.