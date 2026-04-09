Клуні назвав слова Трампа “воєнним злочином” — у Білому домі відповіли, згадавши “жахливі фільми” актора

Джордж Клуні відреагував на заяву директора з комунікацій Білого дому Стівена Ченга, який назвав його «воєнним злочинцем» через акторську діяльність. Актор заявив, що такі висловлювання є «дитячими образами».

Американський актор Джордж Клуні вступив у публічну перепалку з представником Білого дому після критики на адресу президента США Дональда Трампа, повідомляє The Independent.

Раніше Клуні, виступаючи перед студентами в Італії, заявив, що висловлювання Трампа про можливе знищення цивілізації можна розцінювати як «воєнний злочин». Він наголосив, що навіть за підтримки консервативних поглядів має існувати межа пристойності.

У відповідь директор із комунікацій Білого дому Стівен Ченг заявив, що «єдиною людиною, яка чинить воєнні злочини, є Джордж Клуні через свої жахливі фільми та акторську гру».

Після цього Клуні оприлюднив заяву, в якій зазначив, що у світі тривають серйозні події, і подібні висловлювання є недоречними. «Це час для серйозних дискусій, а не для дитячих образ», — заявив актор.

Ця перепалка стала черговим епізодом тривалого публічного конфлікту між Клуні та Трампом, який триває вже кілька років.