NASA оголосило точний час повернення місії Artemis II на Землю

Екіпаж місії Artemis II розпочав підготовку до повернення на Землю після обльоту Місяця. NASA планує приводнення капсули біля узбережжя Каліфорнії 10 квітня.

Екіпаж космічного корабля Orion місії Artemis II проводить ключові тести перед поверненням на Землю, повідомляє NASA.

На восьмий день польоту астронавти Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch та Jeremy Hansen виконують заплановані завдання, спрямовані на безпечне завершення місії.

Зокрема, члени екіпажу тестують спеціальний костюм, який допомагає підтримувати кров’яний тиск і циркуляцію під час переходу від невагомості до гравітації Землі. Після тривалого перебування в мікрогравітації деякі астронавти можуть відчувати запаморочення або втрату рівноваги, і цей елемент спорядження покликаний зменшити такі ефекти.

Крім того, екіпаж виконує фізичні вправи за допомогою спеціальної системи тренувань, що включає як аеробні, так і силові навантаження.

Також астронавти мають провести демонстрацію ручного керування кораблем Orion, щоб зібрати додаткові дані про навігацію, управління та поведінку апарата під час польоту.

У NASA зазначають, що наступним етапом стане підготовка кабіни до входження в атмосферу, зокрема складання обладнання та встановлення сидінь для безпечного повернення.

Агентство планує приводнення капсули 10 квітня о 20:07 за східним часом США біля узбережжя Сан-Дієго. Після цього екіпаж евакуюють та доставлять на корабель USS John P. Murtha.