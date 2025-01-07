Політика

Лукашенко заявив, що Зеленський намагається втягнути Білорусь у війну
7 Січня 2025 15:29
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Олександр Лукашенко / Фото: bbc.com
Олександр Лукашенко / Фото: bbc.com

Білоруський лідер Олександр Лукашенко зробив заяву щодо спроб втягнути його країну у війну, а також розкритикував українську демократію. За словами Лукашенка, участі у війні Білорусь може не витримати.

Про це Лукашенко заявив перед різдвяною службою у храмі, пише видання Белта.

Білоруський диктатор вважає, що навколо його країни існує “велика напруга”. За словами Лукашенка, Зеленському нібито дають команди, щоб втягнути Мінськ у війну.

“Чому Володя Зеленський так поводиться? Ми ж нормально з ним були, у добрих стосунках. І моя маленька сім’я теж. Чого йому не вистачає? Йому дають команду. Треба всіляко робити все, щоб втягнути країну у війну”, – сказав Лукашенко.

За його словами, якщо Білорусь втягнуть у війну, то вона може її не витримати.

“Якщо нас втягнуть у війну, це важка ситуація. Ми можемо не витримати як держава. Тому я роблю все терпляче, наполегливо. Час дасть усім оцінку. Але нам треба вистояти”, – заявив Лукашенко.

Також Лукашенко згадав слова президента України у новорічному зверненні: “Живе Білорусь!”

“Ну, живе. Звісно, живе. Він, правда, сказав, що скоро по всій Білорусі ці гасла вимовлятимуть всі. Він начебто натякав, що скоро в нас буде, як в Україні. Я так подумав, почувши його. І думаю: “Не дай бог”, – сказав білоруський лідер.

Лукашенко розкритикував українську демократію та зазначив, що “краще така диктатура, як у Білорусі, ніж така демократія, як в Україні”.


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